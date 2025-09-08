Homem é executado a tiros na frente da própria casa em Itupiranga

Natalino Roibo da Silva Freitas foi assassinado a tiros na madrugada do último sábado (6/9), em Itupiranga, no sudeste do Pará. Ele estava na frente da própria casa quando dois homens em uma motocicleta o surpreenderam. Os suspeitos atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu ainda no local do crime.

Conforme o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada e comunicou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, que solicitou as perícias necessárias para o início das investigações. O corpo de Natalino foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames de necropsia.

Ainda de acordo com o Correio, a PC informou que a vítima tinha passagens pelo sistema penitenciário por acusações de estupro, roubos e furtos na região. Até agora, não há nenhuma confirmação de que a vida pregressa de Natalino esteja relacionada com a morte dele.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Testemunhas foram ouvidas, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.