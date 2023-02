Homem é executado a tiros na cabeça em Castanhal; ninguém foi preso

Um homem foi assassinado a tiros na cabeça no início da manhã desta quarta-feira (1º) em Castanhal, nordeste do Pará. O crime ocorreu no bairro Pantanal. Ainda não se sabe as motivações da execução. Ninguém foi preso.

De acordo com o relato da ocorrência da Polícia Militar, o Núcleo Integrada de Operação (Niop) informou que um possível corpo teria sido encontrado na Rua Projetada 1. Assim que chegaram no endereço, os militares do 5º Batalhão acharam a vítima morta em uma área de baixa vegetação. Ele vestia um casaco cinza e uma bermuda jeans azul escuro.

O homem não portava nenhum tipo de documentação e o local onde o homicídio ocorreu não moravam pessoas próximas para que pudessem auxiliar no reconhecimento dele. Averiguando a cena do crime, os policiais perceberam o rapaz tinha uma faca guardada na cintura.

A PM isolou a área e acionou a Polícia Civil, para que pudesse tomar a frente do caso. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) removeu o corpo do local.

A PC disse à redação integrada de O Liberal que o caso registrado na delegacia da cidade Investigações foram iniciadas a fim de apurar as circunstâncias da ocorrência, bem como a autoria e o que teria levado o homem a ser morto.