Homem é encontrado morto com marcas de tiros em casa em Castanhal

Um homem, identificado como Valdecir Alves da Silva, de 50 anos, foi encontrado morto, na noite de terça-feira (31), em uma casa localizada às margens da rodovia estadual PA-320, próximo à agrovila Calúcia, em Castanhal, nordeste do Pará. O cadáver tinha marcas de tiros e estava ao lado de uma cama em meio à poça de sangue.

A vítima estava desaparecida pelo menos desde o último domingo (29). Familiares estavam tentando contato com o homem por celular, mas, como ele não respondia às ligações, a filha da vítima foi até a casa e se deparou com a cena. A polícia foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop).

Testemunhas relataram que, no domingo, ouviram barulho de disparos vindo da residência. A casa teria tido movimentação intensa ao longo do final de semana, mas os vizinhos não estranharam porque a vítima costumava receber amigos com churrasco e som alto. A família constatou que não foi roubado nada do interior da residência, tampouco o celular da vítima. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.