Homem é executado a tiros em Castanhal na noite desta sexta-feira (13)

Moradores do bairro São José, em Castanhal, no nordeste do Pará, foram surpreendidos com o barulho de tiros na noite desta sexta-feira (13). Um homem, identificado pelo prenome de Douglas, foi vítima de execução. No local do crime, os vizinhos optaram pelo silêncio. Até o momento, não há informações sobre a autoria do homicídio. As informações são do site Correio do Norte.

VEJA MAIS

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também esteve na área e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, será liberado aos familiares. A investigação que apura as circunstâncias do homicídio seguem em andamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda um retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.