Polícia Civil prende envolvido em ataque a agência bancária em Ipixuna do Pará

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO), prendeu um homem identificado como Valdinei dos Santos Fernandes. Com mandado de prisão expedido pela Justiça, ele é investigado por envolvimento no roubo a uma agência bancária localizada na cidade de Ipixuna do Pará, no dia 30 de julho de 2022. A prisão ocorreu no município de Paragominas.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à sede da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Valdinei irá responder pelos crimes de roubo duplamente majorado e associação criminosa e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos no crime. Um grupo de criminosos foi o responsável pelo ataque à agência bancária em Ipixuna do Pará.

Na madrugada do dia 30 de julho de 2022, após o roubo, os assaltantes fugiram do local levando moradores reféns e dispararam em direção a viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal.