PRF prende mulher com mais de 3 quilos de cocaína em Altamira

Uma mulher, de identidade não revelada, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde desta sexta-feira (13) com mais de três quilos de cocaína. A captura da suspeita ocorreu durante fiscalização no km 630 da BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Por volta das 13h30, a equipe realizou a abordagem de um ônibus intermunicipal que realizava o itinerário Altamira – Belém. Durante os procedimentos padrões, os policiais acharam três tabletes de pasta base de cocaína na bolsa de uma passageira.

Os agentes rodoviários constataram, através de uma pesquisa no sistema, que a mulher tinha sido condenada pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e se encontrava em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Porém, o monitoramento eletrônico que ela utilizava estava em situação irregular com o sistema prisional.

A mulher disse à PRF que pegou a droga em Altamira e levaria até Belém. A suspeita foi detida e levada junto com os entorpecentes à Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA), a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.