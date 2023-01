Caminhão roubado em Pernambuco é recuperado pela PRF no sudeste do Pará

Um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na quinta-feira (12) durante fiscalização na rodovia BR-222, na altura do quilômetro 244, em Marabá, região sudeste do Pará. Uma pessoa, de nome não revelado, foi presa.

Durante ronda pela rodovia, agentes rodoviários abordaram o veículo e constataram indícios de adulteração nos elementos identificadores do automóvel. A PRF analisou no sistema e verificou uma restrição de furto e roubo do veículo original, registrado no estado de Pernambuco.

O motorista afirmou que trocou uma caminhonete, modelo Hilux, de 2017, avaliada em R$ 220 mil, pelo caminhão tipo prancha, para iniciar um trabalho de resgate de veículos no município de Xinguara, cidade no sudeste do Estado.

O condutor e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marabá (PA), a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.