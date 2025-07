Homem é executado a tiros em avenida movimentada de Parauapebas

O corpo de Edivaldo de Castro, de 50 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (29) na avenida Ipê, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a Guarda Municipal, uma equipe foi acionada para realizar o atendimento preliminar da ocorrência.

Os agentes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu ao local, mas apenas constatou que o homem já estava morto. A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará também foram acionadas para tratar dos procedimentos de análise e remoção do cadáver, bem como dar início aos procedimentos investigativos que deverão elucidar o caso.

De acordo com as informações preliminares apuradas pelas autoridades policiais, um homem em uma motocicleta preta teria se aproximado de Edivaldo e efetuado ao menos cinco disparos de arma de fogo.

Imagens da cena do crime que circularam nas redes sociais mostram que a vítima estava vestida com calça jeans, camiseta, boné e carregava uma mochila nas costas. Os registros também mostram uma grande quantidade de sangue na região do pescoço, indicando que os tiros se concentraram nessa parte do corpo.

A Polícia Civil informou que abrirá inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato e identificar o autor do crime. Informações que ajudem nas investigações devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.