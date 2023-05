Homem é executado a tiros dentro de barbearia em Castanhal na noite deste sábado (27)

Um homem foi executado a tiros em Castanhal, no nordeste do Estado, na noite deste sábado (27). O crime ocorreu em uma barbearia, na rua Lauro Sodré, no bairro Santa Lídia (Milagre).

Segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia Militar, o crime foi praticado por dois homens. Ainda conforme as informações do Correio do Norte, a dupla invadiu a barbearia e atirou no homem. Os autores do crime chegaram ao local em uma moto Biz.

Até o momento, não há informações sobre os suspeitos e nem sobre a provável motivação do homicídio. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.