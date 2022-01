Homem é executado a tiros de pistola em Marabá

José Orlando Ferreira da Silva, de 40 anos, foi executado a tiros de pistola no início da tarde desta segunda-feira (17), em Marabá, no sudeste paraense. O crime ocorreu por volta de 14h15, na Feira Coberta da Laranjeiras, localizada na Avenida Sudoeste, Núcleo Cidade Nova. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, José foi executado com vários tiros de pistola calibre 380. Não há informações de como os algozes abordaram o homem. Entretanto, os criminosos fugiram após o crime. Nenhum dos atiradores foi identificado. As informações são do Debate Carajás.

Segundo testemunhas, os assassinos dispararam pelo menos 10 vezes contra o alvo. A maioria dos tiros teriam acertado a vítima, mas apenas a perícia criminal realizada pela Polícia Científica do Pará (PCP) pode precisar quantos disparos atingiram José.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local do crime até a chegada dos peritos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A causa do crime deve ser investigada pela Polícia Civil, que também deve atuar na localização dos suspeitos.