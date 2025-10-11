Homem é encontrado morto em via pública com marcas de tiros em Parauapebas

Um homem que não teve o nome informado foi encontrado morto com marcas de tiros em Parauapebas, no sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado na madrugada deste sábado (11), na Rua Amsterdã, bairro Vila Rica. Não há informações sobre as circunstâncias do homicídio. De acordo com a Polícia Civil, o assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas.

“Perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima e da autoria do crime”, comunicou.

Segundo as informações iniciais, moradores localizaram a vítima no meio da rua por volta de 1h15. Segundo o portal Correio de Carajás, o 23º Batalhão da Polícia Militar informou que uma guarnição realizava rondas no bairro Cidade Jardim quando foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para verificar a ocorrência. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram o crime e fizeram o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, que usava uma calça jeans e camisa escura, estava caída em um cruzamento. O corpo apresentava marcas de disparo de armas de fogo. Não foram especificadas quais partes do corpo os tiros atingiram. Peritos da Polícia Científica realizaram a remoção do corpo, que segue aguardando identificação. A Polícia Civil enviou uma equipe ao local para iniciar os procedimentos investigativos que devem esclarecer as circunstâncias e autoria do homicídio.