Homem é encontrado morto em calçada, em via pública de Marabá

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4), em uma calçada, na Folha 28, na Nova Marabá, município de mesmo nome, no sudeste do Pará. Conforme os relatos coletados pela Polícia Militar, a vítima vivia em situação de rua e era uma figura bastante conhecida entre os moradores da região. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato.

Segundo as autoridades locais, poucas informações foram coletadas no local do crime. A vítima estava usando somente uma calça jeans e estava caído em frente a uma parada de ônibus que fica em frente ao Campus 1 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Testemunhas que viram o corpo não souberam repassar mais informações para auxiliar na identificação do homem.

As pessoas que encontraram a vítima acionaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Civil e Científica. Os agentes da homicídios não encontraram muitos vestígios no local que pudessem apontar os supostos autores do assassinato. Todos os relatos e provas coletas próximas ao corpo do homem serão apuradas e utilizadas para elucidar o crime e chegar aos autores da morte da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que de acordo com apurações iniciais, o homem, ainda não identificado, cometia furtos e roubos na região. Equipes da Delegacia de Homicídio de Marabá trabalham para identificar e localizar a autoria do crime. Perícias foram realizadas para auxiliar nas investigações.