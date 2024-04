Homem é encontrado morto em balneário de Marabá

Pescadores encontraram o corpo de um homem no Balneário da Mangueira, em Marabá, sudoeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (10). A vítima, que até o momento não foi identificada, trajava uma camiseta clara e uma bermuda jeans. A Polícia Civil está investigando a causa da morte, que até o momento não foi esclarecida.

Depois de localizarem o cadáver, a população acionou as autoridades. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal, onde exames devem ser feitos para identificar o que aconteceu com o homem morto.

Uma das suspeitas é de que a vítima fosse Fabrizio Lourenço dos Santos, 30 anos, cabeleireiro que está desaparecido desde o dia 5 deste mês. No entanto, familiares dele estiveram no local e não reconheceram o corpo como sendo de Fabrizio.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que a Seccional de Marabá investiga o caso. Exames foram solicitados para identificação da vítima e auxiliar nas investigações.

Com informações do Correio de Carajás.