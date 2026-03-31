Homem é encontrado morto com sinais de violência em zona rural de São Félix do Xingu

Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (31), na Vila Mariana, zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM/CPR XIII) após denúncia de um possível homicídio na região. O homem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas deu entrada já sem vida.

Informações preliminares apontam que a vítima pode ter sido atingida por disparo de arma de fogo e apresentava sinais de agressão na cabeça. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de São Félix do Xingu. “A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.