Homem é encontrado morto com rosto deformado em Ananindeua

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã deste domingo (24), na passagem São Pedro, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Há sinais de muita violência no local. A vítima está com o rosto deformado e um corte no pescoço. Há paus e pedras perto dele, mostrando a forma como foi brutalizado até a morte. Uma faca suja de sangue foi encontrada a alguns metros do local. Havia sangue no chão e em um muro. Das poucas pessoas na área, ninguém reconheceu o rapaz. Os relatos de populares indicam uma área muito deserta, na maior parte do tempo.

O perito criminal Jadir Ataíde analisou que a cena do crime revela pouco, além da violência dirigida à vítima. Possivelmente, duas pessoas participaram das agressões. "A vítima sofreu espancamento e encontramos, no local do crime, pedras e um pedaço de pau que podem ter causados as lesões identificadas. Teve traumatismo craniano com afundamento de face. Não havia documentos e ele vai para o Instituto de Criminalística com identidade ignorada", explicou.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação dos criminosos ou ajudar na solução do caso, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Ou pela atendente virtual Iara, que recebe fotos, vídeos, áudios e localização, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é preciso se identificar.