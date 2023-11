homem é encontrado morto com perfurações em itaituba

Um funcionário de uma fazenda em Itaituba foi encontrado morto com o corpo perfurado na madrugada da última quarta-feira, 1. De acordo com informações, ele foi encontrado pelo proprietário da fazendo que trabalhava, nas imediações da comunidade, localizada na Rodovia Transamazônica, BR-230, no Km 36.

Um homem identificado apenas pelo nome de “Alexandre” foi encontrado morto com perfurações pelo corpo no seu local de trabalho, uma fazenda em Itaituba, sudoeste paraense. O crime aconteceu por volta de 4h30 da madrugada de quarta-feira, 1. O cadáver foi descoberto pelo dono da fazendo.

Até então, Jhonatan Ferreira de Almeida, colega de casa da vítima, era considerado suspeito, pois não estava no local quando ocorreu a descoberta do corpo.

A Polícia Militar do distrito de Campo Verde, Km 30, foi acionada. A Polícia Civil de Itaituba também foi acionada, além da Polícia Científica que estava responsável pela remoção do cadáver para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A equipe de reportagem de O Liberal solicitou mais informações às policiais militar e civil sobre o ocorrido e aguarda o posicionamento.