Homem é encontrado morto com pancadas na cabeça em Vitória do Xingu

Um homem identificado como Jalison Duarte de Lemos, de 29 anos, foi morto com pancadas na cabeça com um bloco de concreto. O crime ocorreu, na noite de segunda-feira (30), em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Aparentemente, nada foi roubado da vítima. As informações são do portal Confirma Notícia.

Ao chegar em casa, por volta das 23 horas, um homem encontrou o corpo todo ensanguentado, próximo ao imóvel, e ligou para o 190. Os policiais militares chegaram rápido ao endereço. E encontraram documentos identificando a vítima.

Os policiais militares apuraram que, antes de ser morto, Jalison estava na companhia de outras três pessoas. Dependente químico e diagnosticado com problemas psicológicos, ele estava vivendo a maior parte do tempo nas ruas, ainda segundo as primeiras informações obtidas pelos militares.

LEIA MAIS:

Esse é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2023. No ano passado, segundo dados do Portal da Transparência para Segurança Pública, quatro homicídios foram registrados no município.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia do município de Vitória do Xingu. E que duas pessoas foram presas pelo crime de homicídio ocorrido na última segunda-feira (30). Mas a Polícia Civil não deu detalhes sobre essas prisões.