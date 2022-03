Suspeito de agressão com churrasqueira está no presídio de Vitória do Xingu

Flávio Nascimento da Costa foi preso em flagrante, nesta terça-feira (29), sob a acusação de agredir com uma churrasqueira, Gilson Moreira de Oliveira, e está à disposição da Justiça, no complexo penitenciário de Vitória do Xingu, na região da rodovia Transamazônica. As informações são do site Confirma Notícia.

Ele foi preso em flagrante, por um policial à paisana que acionou a Polícia Militar e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil, em Medicilândia. Flávio é quem aparece no vídeo, que circulou na região da Transamazônica, agredindo com uma churrasqueira, Gilson Moreira de Oliveira.

A vítima sofreu cortes na cabeça e está com o rosto desfigurado na UTI do Hospital Regional Pública da Transamazônica. O delegado Lindoval Borges informou que Flávio Costa foi ouvido na unidade policial e encaminhado para o presídio de Vitória do Xingu.

Briga no meio da rua

Segundo testemunhas, Flávio Costa e Gilson Oliveira se desentenderam no meio da rua. Gilson estaria armado com uma faca de serra e Flávio se armou com a churrasqueira, que estava próximo a um bar, onde algumas pessoas bebiam.

Moradores gravaram parte da briga por aparelhos de celular. Em vários momentos, é possível ouvir pessoas gritando em desespero ao ver a violenta agressão de Flávio contra Gilson. Uma mulher grita, 'vai lá corre, corre, ai meu Deus do céu, matou ele'.

Em segundos, Flávio joga a churrasqueira em cima de Gilson, que caiu e mesmo no chão é golpeado por Flávio, várias vezes, com o uso do pesado objeto de ferro, que o feriu gravemente.

O agressor só parou de golpear a vítima por causa de um homem, que correu e puxou Flávio, tirando a churrasqueira das mãos dele. Em seguida, um outro homem também ajuda a impedir que Flávio siga espancando Gilson, que aparece no vídeo estirando imóvel no chão de terra batida.