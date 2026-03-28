Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em meio ao lixo em Ananindeua
O corpo foi encontrado neste sábado (28), na avenida Santana, esquina com a travessa Sexta, no bairro de Águas Lindas
Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (28), na avenida Santana, esquina com a travessa Sexta, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O corpo estava em meio ao lixo e apresentava ferimento na cabeça, conforme as primeiras informações.
Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava morta. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, e não há confirmação de homicídio.
Equipes da Divisão de Homicídios e da Perícia Científica foram acionadas para realizar a remoção do corpo e iniciar os procedimentos legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA