Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em meio ao lixo em Ananindeua

O corpo foi encontrado neste sábado (28), na avenida Santana, esquina com a travessa Sexta, no bairro de Águas Lindas

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (28), na avenida Santana, esquina com a travessa Sexta, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O corpo estava em meio ao lixo e apresentava ferimento na cabeça, conforme as primeiras informações.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava morta. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, e não há confirmação de homicídio.

Equipes da Divisão de Homicídios e da Perícia Científica foram acionadas para realizar a remoção do corpo e iniciar os procedimentos legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

 

