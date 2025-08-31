Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

O corpo de homem foi encontrado com marcas de bala na manhã do último sábado (30), em Rondon do Pará. A vítima foi identificada como Francisco Edivaldo Sousa Carvalho, de 41 anos. O corpo da vítima foi localizado às 7 horas, às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no bairro Miranda.

A vítima apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo, segundo o portal Correio de Carajás. A Polícia Civil foi acionada e iniciou imediatamente as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. Não havia confirmação sobre o número de disparos efetuados nem a identidade do autor do assassinato. As primeiras perícias foram realizadas no local, em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Rondon do Pará conduz diligências para apurar a motivação, identificar a autoria e reconstituir a dinâmica do crime. A investigação segue em andamento, e a polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato através dos canais oficiais.