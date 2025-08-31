Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

Corpo estava às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no último sábado (30)

O Liberal
fonte

Homem foi encontrado com marcas de tiro em Rondon do Pará, no sábado (30). (Arquivo pessoal / O Liberal)

O corpo de homem foi encontrado com marcas de bala na manhã do último sábado (30), em Rondon do Pará. A vítima foi identificada como Francisco Edivaldo Sousa Carvalho, de 41 anos. O corpo da vítima foi localizado às 7 horas, às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no bairro Miranda.

A vítima apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo, segundo o portal Correio de Carajás. A Polícia Civil foi acionada e iniciou imediatamente as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. Não havia confirmação sobre o número de disparos efetuados nem a identidade do autor do assassinato. As primeiras perícias foram realizadas no local, em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Rondon do Pará conduz diligências para apurar a motivação, identificar a autoria e reconstituir a dinâmica do crime. A investigação segue em andamento, e a polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato através dos canais oficiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

rondon do pará

homem morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

POLÍCIA

Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

Corpo estava às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no último sábado (30)

31.08.25 10h12

POLÍCIA

Câmera de segurança flagra assalto de homem armado em farmácia de Santarém

Homem roubou, na tarde do último sábado (30), as joias da atendente, a mandou entrar em um sala e fugiu

31.08.25 9h47

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

POLÍCIA

Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

Corpo estava às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no último sábado (30)

31.08.25 10h12

POLÍCIA

Câmera de segurança flagra assalto de homem armado em farmácia de Santarém

Homem roubou, na tarde do último sábado (30), as joias da atendente, a mandou entrar em um sala e fugiu

31.08.25 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda