Homem é encontrado com vários golpes de faca, em Marabá

Um homem identificado como José Alves do Nascimento, 53 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (24) na Rua do Aeroporto, na orla do bairro Amapá, às margens do rio Itacaiunas, em Marabá. O caso é investigado como homicídio, pois ele apresentava golpes pelo corpo, principalmente na região do pescoço.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 8h30 após a informação de que havia um corpo. Ao chegar, os policiais confirmaram a morte. Moradores relataram que o crime teria ocorrido durante a madrugada e que o corpo foi deixado em uma área de mato próxima ao rio.

Tudo indica que a vítima vivia em situação de rua. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem apresentava ferimentos causados por faca, principalmente na região do pescoço.