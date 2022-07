Homem é encontrado com 6 tiros em carro, em Ananindeua

A Polícia Científica, por meio da equipe do Instituto Médico Legal (IML), promoveu a remoção de um corpo masculino e realizou os procedimentos de praxe, em casos de homicídios.

Os policiais foram chamados por populares, e confirmaram a morte por arma de fogo, de um homem, ainda sem identificação, na noite deste sábado (9), em Águas Lindas, em Ananindeua. A informação é de que a vítima foi encontrada morta com seis tiros, dentro do Volkswagen Virtus, de cor cinza, de placa QVX-9C26.

O carro estava na área do condomínio Padre Pietro Gerosa, na Estrada Santana do Aurá, nº 22, em Águas Lindas. A equipe da Polícia Científica seguirá com os exames de necropsias a fim de atestar a eventual dinâmica do crime.

São 3 assassinatos dentro de carros, na Grande Belém, neste final de semana

A investigação sobre o corpo achado em Águas Lindas, na noite deste sábado (9), em Ananindeua, é a terceira aberta pelas polícias Civil e Militar, desde a sexta-feira (8) até este domingo (10), na Grande Belém. Outros dois casos aconteceram nos bairros do Curuçambá, em Ananindeua; e no Tapanã, em Belém.

Morte no Curuçambá

O primeiro caso de pessoa encontrada assassinada dentro de carro, neste final de semana, foi registrado na noite da última sexta-feira (8), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. A vítima identificada apenas como 'Lelê', saiu de um jogo de futebol na arena 'Campo do Formigão', quando já dentro do carro dela sofreu os tiros.

Lelê foi levado por populares para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Morte no Tapanã

O segundo corpo encontrado dentro do carro foi registrado, por volta das 5h30, do sábado (9), na rodovia do Tapanã, em Belém. A vítima foi identificada pela polícia como Jhonny Marlon Farias da Silva, de 35 anos, assassinado por dois homens em uma motocicleta.

O carro com Jhonny Silva estava na rodovia do Tapanã, em frente ao residencial Jardim Bela Vida II, no sentido Cordeiro de Farias, próximo à rodovia Augusto Montenegro.

A PM informou que a vítima estava a caminho do trabalho, quando parou para ajudar um colega de serviço, que estava com problemas na bicicleta. A informação é de que Jhonny foi alvejado justo no momento em que socorria o colega de serviço.

A reportagem aguarda retorno das Polícias Civil e Militar sobre os três homicídios citados.