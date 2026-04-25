Homem é detido em Santarém suspeito de atear fogo em companheira grávida

Uma mulher grávida sofreu queimaduras em parte do cabelo durante uma ocorrência no bairro Fátima, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã deste sábado (25). A vítima utilizou um totem de segurança no Mercadão 2000 para acionar a Polícia Militar. O suspeito foi detido após entrar no rio Tapajós e tentar fugir a pé.

A guarnição do 3º BPM e do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou a captura. A 2ª tenente Júlia Pedroso detalhou a ação: “Fomos acionados via totem do Mercadão 2000 para uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarmos, conseguimos identificar o acusado, que pulou para dentro da água, no rio Tapajós, e depois empreendeu fuga a pé pela área do Mercadão, mas logo foi capturado e conduzido para a Delegacia da Mulher”.

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A vítima relatou que a motivação do suspeito seria a obtenção de dinheiro para o consumo de entorpecentes. Sobre o momento do ataque, ela afirmou: “Eu estava tentando dormir. Quando me assustei, senti cheiro de queimado perto do meu cabelo, já estava queimando o lençol”.

A mulher acrescentou: “Se eu não sinto o cheiro, já estava queimando até agora”. Ela também registrou a existência de agressões anteriores e ameaças: “Ele prometeu me matar quando sair da cadeia”.

O homem, que possui histórico de furtos, negou as acusações na delegacia e solicitou que a companheira não desse prosseguimento ao caso. De acordo com a polícia, ambos vivem em situação de rua e fazem uso de drogas. Na Delegacia da Mulher, o delegado Kleidson Castro informou que a vítima optou por não realizar o procedimento criminal. O suspeito foi notificado sobre uma medida protetiva já existente e, em seguida, foi colocado em liberdade.