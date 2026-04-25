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Polícia

Polícia Civil prende segundo suspeito de latrocínio ocorrido na PA-254 em Oriximiná

A vítima foi morta com um golpe de arma branca após reagir a um assalto

O Liberal
fonte

Homem é preso por envolvimento em latrocínio; irmão do suspeito já estava detido (Divulgação)

A Polícia Civil cumpriu, neste sábado (25), um mandado de prisão em Oriximiná, no oeste do Pará, contra um homem investigado por envolvimento em um crime de latrocínio. A localização do suspeito ocorreu após a realização de oitivas, diligências de campo e a produção de um relatório investigativo que fundamentou o pedido de prisão junto ao Poder Judiciário.

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O crime foi registrado em 2024 na rodovia PA-254. De acordo com o inquérito policial, a vítima foi abordada por dois homens que anunciaram o assalto. Durante a ação, houve reação e a vítima foi atingida por um golpe de arma branca no pescoço, o que causou a sua morte. Os autores fugiram do local levando a motocicleta e objetos pessoais do alvo.

As investigações apontam que um dos envolvidos no crime, irmão do homem detido hoje, já havia sido preso anteriormente. O suspeito capturado neste sábado foi encaminhado à Unidade Policial de Oriximiná, onde permanece à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

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