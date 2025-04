Homem é detido com arma de fogo em bar no município de Medicilândia

Um homem, identificado como Matheus Renan da Silva Alves, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite do último sábado (19/04), no município de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Segundo os PM 's, a ocorrência foi registrada por volta das 22h10, durante uma abordagem da Polícia Militar em um bar localizado na Avenida Presidente Médici, bairro Vila Nova, próximo ao posto de saúde.

O 49º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizava patrulhamento de rotina quando avistou Matheus em atitude suspeita. Ao notar a aproximação dos policiais, ele identificado teria jogado um objeto atrás do balcão do bar.

Os agentes realizaram a abordagem e, durante busca pessoal e varredura no local, encontraram uma pistola de fabricação americana da marca "Leslie", calibre 25, de número 231778, que estava no chão atrás do balcão.

Matheus Renan foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas durante a condução para garantir a segurança do suspeito e dos policiais envolvidos na ação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. "Ele pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade", acrescentou.