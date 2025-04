Carro de vereador de Medicilândia é alvo de ataque a tiros no sudoeste do Pará

O carro de Anthony Piovezan (PSD), vereador do município de Medicilândia, no sudoeste do Pará, foi alvo de um atentado a tiros na noite de segunda-feira (31/3). De acordo com a Polícia Militar, Anthony, que tem 20 anos, não estava dentro do automóvel na hora do ataque. A Polícia Civil informou que não houve feridos e que a delegacia de Medicilândia está apurando o caso. Por enquanto, a motivação do crime é um mistério.

O caso aconteceu na agrovila Nova Fronteira, na altura do quilômetro 80. Por volta das 19h30, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no local. Uma guarnição se deslocou até o endereço e constatou que o carro alvejado, que se tratava de um Chevrolet Tracker T A LTZ, de cor diz, pertencia ao vereador.

Ainda segundo a PM, um homem em uma motocicleta Honda Sahara vermelha chegou ao lado do automóvel e disparou várias vezes com uma pistola. Os tiros atingiram a janela esquerda do carro, no lado do banco do motorista. Depois que os militares chegaram no local, o autor dos disparos já tinha fugido. Os agentes seguem atrás dele.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado após o atentado. Pelas imagens é possível ver curiosos ao redor carro de Piovezan e estilhaços de vidro no automóvel. Uma outra filmagem é possível enxergar o Anthony, que aparece vestido com uma camisa da seleção brasileira. “Sai, vai procurar outro lugar”, diz um rapaz a ele.

Em nota, a PC comunicou à Redação Integrada de O Liberal que o carro atingido pelos disparos será periciado. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos de cometerem o crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181.