Homem é denunciado é preso após agredir e tentar atear fogo na companheira

Hery Coelho Prata, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, acusado por violência doméstica contra a própria companheira, de 20 anos, na última segunda-feira (18). As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

De acordo com informações da polícia, Hery agrediu a mulher com chutes e socos no rosto, e ainda tentou feri-la com um garfo. Depois disso ele ainda jogou álcool e tentou atear fogo usando um isqueiro, mas, por sorte, não conseguiu.

Não satisfeito com as agressões, Hery proferiu várias ameaças contra a vítima, prometendo matá-la e também toda sua família caso fosse denunciado. Mas a ex-companheira não se intimidou e levou adiante a denúncia contra o acusado.

Os policiais militares fizeram diligências e conseguiram encontrar o suspeito escondido em um bar. Hery foi apresentado as autoridades policiais e ficará a disposição da Justiça para as devidas providências.