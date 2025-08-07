Homem é condenado por feminicídio qualificado em Belém

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) condenou, nesta quinta-feira (7), Fabrício da Conceição Soares, de 41 anos, a 21 anos de prisão em regime inicial fechado pelo feminicídio qualificado de Marilene Ferreira de Carvalho, 42 anos. O julgamento ocorreu em Belém e teve início pouco antes das 10h, com oitiva de testemunhas. A sentença foi proferida por volta das 16h, após a decisão dos jurados pela condenação.

O crime, cuja motivação não foi detalhada, ocorreu em junho de 2024, dentro de uma quitinete localizada no bairro da Condor, na capital paraense. Fabrício foi preso em outubro do mesmo ano, no bairro do Jurunas, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. No momento da prisão, ele foi encontrado escondido na casa de um familiar.

De acordo com as investigações, Marilene foi morta por traumatismo craniano e asfixia. Segundo a denúncia, a vítima e o acusado mantinham um relacionamento havia cerca de três anos e moravam juntos. No dia do crime, vizinhos relataram ter ouvido gritos de briga, acompanhados de pedidos de socorro da vítima.

O corpo de Marilene foi encontrado horas depois pela proprietária da quitinete. Câmeras de segurança registraram, às 15h48, Fabrício deixando o imóvel. Além disso, alguns pertences pessoais da vítima, como o celular, desapareceram.