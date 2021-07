Homem é baleado em beco por falsos garis

Willian Nelsen Nunes Fernandes, de 25 anos, foi morto por homens que se vestiam com uniforme de garis, na última quinta-feira (29), em um beco no bairro Educandos, em Manaus (AM). As informações são do Portal Holanda.

Segundo testemunhas, a vítima estava acompanhada de um amigo ao andar pelo beco. Dois homens, trajando o uniforme de trabalho de garis, se aproximaram e dispararam vários tiros. Willian foi atingido na região da boca e axila.

O alvo dos criminosos ainda foi levado para o hospital com vida e consciente. A Polícia investiga a ação criminosa.