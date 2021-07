Mototaxista é baleado na cabeça dentro de supermercado

Durante um assalto, um mototaxista, identificado apenas como Davi, foi baleado na cabeça, na tarde desta quarta-feira (28), dentro de um supermercado. O crime aconteceu em Manaus. A vítima sobreviveu. As informações são do Portal do Holanda.

Testemunhas afirmam que uma dupla de assaltantes entrou no estacionamento do supermercado e pediu que os clientes entregassem os pertences. O mototaxista teria colocado a mão no bolso para entregar seus objetos, mas os criminosos acreditaram que ele sacaria uma arma. Os bandidos atiraram duas vezes na cabeça da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Davi foi encaminhado para o hospital, onde passa por cirurgia. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.