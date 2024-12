Homem é baleado e morre dentro de residência no Conjunto Pedro Teixeira, em Belém

Um homem, não identificado oficialmente, foi morto a tiros dentro de uma residência no Conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, em Belém. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19/12), quando o suspeito teria sido alvejado e correu para se esconder, mas não resistiu e evoluiu a óbito.

Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o crime ocorreu por volta de 7h. Dois suspeitos em uma moto se aproximaram do homem e desferiram vários disparos. A vítima teria sido atingida na região das costas e cabeça, mas conseguiu correr para a cozinha de uma residência e caiu morta no local. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. A Polícia Científica também esteve na cena do crime para fazer a perícia e a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do homicídio. “A vítima ainda não foi identificada”, comunicaram em nota.