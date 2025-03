Homem é baleado e morre após ser atingido em frente à casa onde morava

Na noite do último sábado (08/03), um homem identificado como Salomão Silva Nascimento, de 50 anos, foi baleado em sua residência no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Ele foi atingido por pelo menos três disparos e, apesar de ser socorrido por populares e levado ao Hospital Municipal, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

O crime ocorreu por volta das 21 horas, quando Salomão retornava para casa após uma ida ao mercado. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi surpreendido por um homem armado, que disparou contra ele no momento em que chegava na residência localizada na rua 25 de Agosto, no bairro Vitória. O suspeito, descrito como um homem magro e baixo, trajando bermuda e camisa xadrez, fugiu a pé, se embrenhando em um matagal nas proximidades.

O corpo de Salomão foi socorrido por moradores da área, que o transportaram em um carro particular até o hospital. No local, ele recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos no tórax e veio a óbito.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que ouviram os disparos e a guarnição do plantão imediato registrou o caso. A família da vítima será intimada a prestar depoimento, enquanto as autoridades tentam apurar as circunstâncias do assassinato.

Em nota, a Polícia Civil informou que está empenhada na identificação e localização do suspeito. “Equipes da delegacia de Itupiranga já apreenderam estojos de arma de fogo e o DVR [gravação de vídeo] do circuito de câmeras de segurança da residência da vítima. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar nas investigações”, disseram.

Populares informaram que Salomão Silva Nascimento possuía passagem pela Polícia por posse ilegal de arma de fogo. Mas a PC não confirmou a informação.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.