‘João Pernambuco’ é executado a tiros dentro de casa em Itupiranga

A Polícia Civil de Itupiranga abriu um inquérito para investigar as circunstâncias de um homicídio registrado nas primeiras horas de sexta-feira (14). A vítima, identificada como João Pedro Oliveira Neto, conhecido como “João Pernambuco”, de 55 anos, foi morta a tiros dentro de sua própria residência, localizada na rua Jatobá, no bairro 12 de Outubro.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30 e, ao chegar ao local, apurou que João Pedro estava na companhia de outro homem, aguardando o abastecimento do caminhão em que estavam, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta modelo Honda Bros de cor preta.

O garupa, armado, desceu do veículo e se aproximou das vítimas, efetuando ao menos dois disparos contra João Pedro. Mesmo baleado, ele tentou fugir para dentro de casa, mas foi perseguido pelo atirador, que disparou novamente.

Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o homem já estava morto.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para realizar o isolamento da área, levantamento do local do crime e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.