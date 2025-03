Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia de violência doméstica em Itupiranga

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (5) na Vila Cruzeiro do Sul (antiga Quatro Bocas), zona rural de Itupiranga, no sudeste paraense. A prisão ocorreu após uma denúncia de violência doméstica feita pela companheira do suspeito.

A mulher acionou a Polícia Militar afirmando ter sido agredida pelo companheiro, identificado como Ronne Kelvies da Silva Sousa Lima. No entanto, quando a guarnição chegou ao local, o suspeito já havia fugido.

Posteriormente, os policiais retornaram ao endereço e encontraram o homem e a vítima, que apresentava uma queimadura na perna. Segundo ela, o ferimento foi causado pelo agressor. Além da violência doméstica, a mulher denunciou o envolvimento do companhanheiro com tráfico de drogas.

Diante da suspeita, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram seis cigarros e dois tabletes de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 19,00 em dinheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, a 200 km de distância. O preso deve responder tanto por tráfico de drogas quanto por violência doméstica. A Polícia Civil continua investigando o caso.