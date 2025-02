Foragido da Justiça do Maranhão por homicídio é preso no sudeste do Pará

Francione Silva Bezerra foi preso pela Polícia Civil neste sábado (15/2), em Itupiranga, no sudeste do Pará. Segundo a PC, ele era procurado pelo crime de homicídio pelo Tribunal de Justiça do Maranhã (TJMA). As autoridades não revelaram mais detalhes do assassinato o qual Francione era suspeito de participação.

Por volta das 21h, a equipe da Delegacia de Itupiranga recebeu uma denúncia anônima que dava conta de que Bezerra estava na Rua São Raimundo, no centro do município, consumindo bebidas alcoólicas em frente a uma residência.

Em posse das informações, os agentes se deslocaram até o local e encontraram Francione. Ainda conforme a polícia, durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade da equipe e do suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e que havia sido expedido pelo magistrado Antonio Martins de Araújo, da Vara Única de São Pedro da Água Branca, no Maranhão. O preso foi levado até a delegacia e se encontra à disposição da Justiça.