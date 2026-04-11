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Polícia

Homem é autuado por importunação sexual durante viagem do Marajó a Belém

Vítima foi alertada por outra passageira enquanto dormia na embarcação

O Liberal
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Celular do suspeito foi apreendido para perícia técnica (Reprodução/ Redes sociais)

Um homem foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), suspeito de importunação sexual contra uma passageira durante uma viagem de lancha, na manhã da última sexta-feira (10). O caso ocorreu em uma embarcação que saiu de Cachoeira do Ararí, no Arquipélago do Marajó, com destino a Belém.

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De acordo com informações, a vítima viajava acompanhada da mãe e da filha pequena. Nas redes sociais, ela relatou que, enquanto dormia em uma poltrona, o homem sentou-se ao lado e passou a tirar fotos e gravar vídeos, inclusive direcionando o celular para as partes íntimas dela.

Um vídeo do momento circula nas redes sociais e mostra o suspeito realizando o ato sem o consentimento da mulher.

A vítima só percebeu a situação após ser alertada por outra passageira, que notou o comportamento e a acordou. “Meu sono é muito pesado. Só me dei conta do que estava acontecendo quando começou a clarear e uma senhora veio me acordar”, relatou no post. 

Após o desembarque no Terminal Hidroviário de Belém, populares acionaram a Polícia Militar do Pará, que abordou o suspeito ainda no local. Ele foi conduzido à DEAM, onde se apresentou como médico atuante no município de Cachoeira do Ararí.

O aparelho celular do homem foi apreendido e encaminhado para perícia técnica.

“O suspeito estava fotografando indevidamente uma vítima enquanto ela dormia em uma lancha que saiu do município de Cachoeira do Arari, no Marajó”, disse a Polícia Civil do Pará em nota. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

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