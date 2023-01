Homem é atingido na calçada após motorista perder controle da direção e capotar em Santarém

Um motorista, identificado como Jovencio Vieira do Carmo Neto, de 24 anos, perdeu o controle do carro que dirigia, capotou e atingiu um homem que estava na calçada, na manhã do último sábado (31), no cruzamento da Marcílio Dias com Dom Floriano, no bairro Jutaí, em Santarém. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender as duas vítimas do acidente de trânsito. As informações são do Portal O Impacto.

Câmeras de segurança registraram o momento em Jovencio surge com o automóvel em alta velocidade na via. O pedestre, identificado como Zelito Marcos Cardoso da Mota, de 43, caminha pela rua normalmente, quando percebe que será atingido, tenta correr, mas o condutor perde o controle e atinge-o. O carro acabou capotando em cima da vítima.

O SAMU informou que Zelito teve ferimentos na região do rosto. Já Jovencio, que conduzia o carro, sofreu escoriações. Os primeiros socorros foram prestados às duas vítimas e ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para realizar exames necessários.

Segundo o Tenente Jherith, da Polícia Militar, as informações iniciais são de que o motorista não estaria alcoolizado no momento do acidente, apenas teria enfrentando um problema mecânico no veículo, resultando na colisão e, em seguida, capotamento. “Mas isso somente a perícia vai poder confirmar”, ponderou.

Uma guarnição da PM esteve no local do acidente e realizou as diligências iniciais. Tanto Jovencio quanto Zelito serão encaminhados para a delegacia para prestar depoimento, procedendo com as medidas cabíveis e legais.