Homem é assassinado por casal que pilotava moto em Parauapebas

Um homem foi assassinado na tarde deste domingo (28), em Parauapebas, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, Natan Vieira dos Santos caminhava pela avenida Goiás, no bairro Liberdade, quando foi alvejado com diversos tiros.

O crime aconteceu por volta das 15h30. Segundo informações da guarnição que atendeu o caso, Natan teria sido atingido por disparos feitos por um casal que estava em uma moto.

As motivações para o crime ainda são desconhecidas pelos agentes de segurança. A PM não soube informar se a vítima já tinha passagem pela polícia. O corpo de Natan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes do caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.