Homem é assassinado em Itaituba; corpo foi encontrado dentro de carro, arremessado em ribanceira

Desaparecido desde o domingo (19), um homem identificado como Nilton da Silva Nascimento, de 49 anos, também conhecido Niltinho, foi encontrado morto em seu próprio carro, na tarde da última terça-feira (21), nas proximidades da Rodovia Transgarimpeira, cerca de 85 quilômetros depois do Distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas no Giro Portal e no site Folha do Progresso.

A Polícia Militar afirmou que as buscas por Nilton seguiram após o desaparecimento da vítima, por volta das 2h do último domingo. Antes do sumiço, Niltinho estava acompanhado de dois de seus funcionários, identificados como Marcos e Neguinho, além de Vitória Maria Araújo da Silva, de 23 anos, natural de São Luís (MA), que estavam no interior do carro de Nilton, um Pajero TR4 branco, que trafegava no ramal do km 90.

Marcos e Neguinho são os suspeitos pelo assassinato de Niltinho (Foto: Reprodução / Folha do Progresso)

Vitória da Silva, trabalha em uma boate no garimpo Vila Nova e relatou que estava no carro a pedido do proprietário. Ela contou à polícia que, antes do crime, houve um desentendimento entre Niltinho e os funcionários, que gerou luta corporal.

Qual a motivação do crime?

Ainda segundo Vitória, no momento da briga, a vítima golpeou com uma garrafa a cabeça de um dos funcionários, que revidou desferindo uma facada no pescoço de Nilton. Em seguida, Niltinho foi colocado no banco traseiro do carro e um dos suspeitos dirigiu até o garimpo Vila Nova, onde deixou a mulher e seguiu para outro lugar. Até o momento, não se sabe a motivação do desentendimento.

De acordo com o filho da vítima, os dois suspeitos trabalhavam para Nilton em uma propriedade rural realizando um serviço de construção. Ele relata que, segundo Vitória Maria Araújo, as quatro pessoas no carro estariam ingerindo bebidas alcóolicas antes da briga. Após cometerem o assassinato e abandonar a moça, os suspeitos, que seguem foragidos, falaram que iriam se desfazer do cadáver.

Suspeitos seguem desaparecidos

Ao encontrar o corpo de Nilton, o filho da vítima falou que possivelmente os homens levaram uma corrente de ouro e valores que estavam na carteira de seu pai. Após descartar os restos mortais, Marcos e Neguinho ainda teriam ido ao local onde trabalhavam para recolher os pertences que tinham no local e seguir com a fuga. Como os homens são de Novo Progresso, no Pará, o filho de Nilton acredita que eles tenham fugido para esta cidade.

O estado em que o corpo foi encontrado corrobora o relato de Vitória, que detalhou que o homem estava com uma perfuração na altura do pescoço, conforme comunicado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde o delegado de plantão autorizou que o corpo de Nilton da Silva fosse removido pelos familiares.

Depois da retirada do veículo da ribanceira, a família fez o traslado da vítima até o Instituto Médico Legal (IML), onde o corpo chegou por volta das 6h desta quarta-feira (22), para que os procedimentos necessários fossem realizados. O caso será investigado pela polícia.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.