Homem é assassinado a tiros no bairro Maguari, em Ananindeua

Genderson Jhones Santos Laune, de 30 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (13/2), na Rua dos Ipês, no conjunto Floresta Parque, que fica no bairro Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado com cerca de três disparos na cabeça. Até o momento, as autoridades tentam entender como o crime aconteceu.

Por volta das 5h27, a Polícia Militar se deslocou até o local e encontrou a vítima morta. Um sobrinho de Genderson conversou com a PM e disse que o tio era usuário de drogas. Além disso, os agentes descobriram que Laune tinha sido preso por roubo. No entanto, as autoridades tentam verificar se o tráfico ou a vida pregressa dele pode ter relação com o homicídio.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Na cena do crime, a PM encontrou uma faca pequena perto do cadáver de Genderson. Ainda não se sabe se a arma branca em questão estava com a vítima ou se foi usada contra ela.

Em nota, a Polícia Civil informou que "equipes da Seccional de Ananindeua trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.