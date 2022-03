Homem é assassinado a tiros em Parauapebas, no sudeste do Pará

Um homem foi assassinado a tiros em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Genival da Cruz Salazar, de 41 anos, foi baleada na noite de sexta-feira (4), na rua Canela, no Bairro Bom Jesus II. Ainda segundo o site Zé Dudu, Genival estava em casa, ouvindo música e tomando uns drinks.

Por volta das 20 horas, um desconhecido chegou de motocicleta e o chamou pelo nome, dizendo que gostaria de “bater um papo”. Genival abriu a porta, saiu e perguntou do que se tratava. O homem nada disse: sacou a arma e fez vários disparos contra o peito e o abdômen de Genival. Ele morreu instantaneamente.

A Polícia Militar fez buscas para tentar localizar e prender o autor do crime. Uma equipe da Polícia Civil também esteve na cena do assassinato. Por enquanto, são desconhecidas a motivação e a autoria do homicídio. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao disque-denúncias, número 181. O sigilo é garantido.