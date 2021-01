Terceiro envolvido em "Tribunal do Crime" de Parauapebas é preso

Gabriel Silva dos Santos, de 22 anos, foi preso em Curionópolis, sudeste do Pará, por participação em um "Tribunal do Crime", em Parauapebas. Ele é um dos envolvidos na tortura e assassinato de Yardley Lima Martins Oliveira, 29 anos. A morte do jovem foi gravada e o vídeo se espalhou nas redes sociais por todo o Pará. Outros dois adolescentes envolvidos já foram apreendidos. Pelo vídeo, fica evidente que se trata de uma briga entre facções criminosas. Os algozes seriam do PCC e a vítima do Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL).

Já havia um mandado de prisão preventiva contra Gabriel, que foi cumprido pela Polícia Militar, após identificar o suspeito durante uma ronda, no dia 31. O Disque-Denúncia (181) foi fundamental na apreensão dos dois adolescentes e na identificação do adulto. Uma mulher, identificada apenas pelo apelido de "Magnata", é quem teria filmado a execução de Yardley. Possivelmente, a briga entre facções teria vitimado mais outras duas pessoas. Tudo está sendo investigado e a mulher está sendo procurada.

Muitos detalhes sobre a execução selvagem de Yardley ainda estão sendo investigadas e podem levar à solução de diversos outros crimes envolvendo as duas facções criminosos (Reprodução / Redes Sociais)

No vídeo, Yardley estava submisso, com as mãos amarradas. Era interrogado se fazia parte da outra facção e ele reconhece que sim. O rapaz confessa que vendia drogas e que estava disposto a mudar de facção caso a vida dele fosse poupada. Isso não o salvo de ter espancado e então decapitado. Os adolescentes já apreendidos, um de 13 e outro de 15 anos, aparecem no vídeo. O corpo da vítima foi descartado no rio Parauapebas. Foi encontrado boiando no último dia 29.

Todo o caso segue sendo investigado. A apreensão dos dois adolescentes, a prisão de Gabriel e a iminente prisão de "Magnata" podem ajudar na solução de diversos outros crimes cometidos pelas duas facções, que vivem em guerra e assustando a população pela crueldade. Essas facções costumam promover os "tribunais do crime", para julgar, quase sempre a uma morte violenta, rivais capturados.