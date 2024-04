Homem é assassinado a tiros em Marabá

Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (23), Folha 20, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo as autoridades, um veículo se aproximou da vítima e efetuou os disparos. A Delegacia de Homicídios está investigando o crime para elucidar a motivação e outros detalhes não esclarecidos.

O caso ocorreu por volta de 0h40. A Polícia Militar foi acionada ao caso e, ao chegar no local, encontrou o homem morto. Apesar de não ter sido localizada nenhuma documentação que pudesse identificá-la, moradores disseram à polícia que a vítima era conhecida por praticar roubos na região e ser usuária de drogas.

VEJA MAIS

As polícias Civil e Militar realizam diligências para identificar oficialmente a vítima, assim como os suspeitos que, até o momento, seguem foragidos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o crime e aguarda retorno.