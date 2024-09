Homem é assassinado a tiros em Dom Eliseu

João Soares Batista Filho, de 41 anos, foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (25/9), na Rua Pará, em Dom Eliseu, município no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta cometeram o crime. Até o momento, não há detalhes da motivação do crime ou a identificação dos suspeitos.

O 51º Batalhão de Polícia Militar (51º), responsável pelo policiamento ostensivo na região, foi acionado ao caso e informado inicialmente de que se tratava de uma tentativa de homicídio. No entanto, assim que a guarnição da PM chegou até o local, já encontrou João morto.

A polícia ainda conversou com os moradores da área para colher mais informações. Apesar de terem relatado que dois homens numa moto participaram do crime, os residentes não souberam características do veículo e nem dos suspeitos que pudesse ajudar a PM achar os envolvidos.

Até agora, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento na morte de João Soares. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.