Homem é assassinado a tiros em Altamira, no Pará

Um homem foi assassinado a tiros em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 22 horas de quinta-feira (10), na rua Presidente Vargas, no bairro Boa Esperança. A vítima foi identificada como Ricardo.

Ainda segundo o portal Debate Carajás, testemunhas contaram que Ricardo trafegava em uma motocicleta Honda Pop, de cor preta. Foi quando uma dupla se aproximou e efetuou os tiros. O rapaz caiu com a moto entre suas pernas. Ele morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, o atirador usou uma pistola para praticar o assassinato. Ainda segundo as primeiras informações, o homem seria ex-presidiário.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações sobre os autores do crime pode ligar para o 181. O sigilo é garantido.