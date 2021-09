Homem que matou trabalhador rural em Altamira é preso no Mato Grosso

A Polícia Civil da cidade de Novo Progresso, no oeste do Pará, capturou Alexandre Neto da Silva, nesta quarta-feira (15), acusado de matar o trabalhador rural, conhecido como “Fogoio”, no Assentamento Terra Nossa, próximo ao Distrito de Castelo dos Sonhos, no ano passado, no município de Altamira.

O crime ocorreu nas proximidades da BR-163 e teve grande repercussão na época. Alexandre Silva é acusado de matar “Fogoio” e atear fogo no corpo da vítima. O acusado foi preso na cidade de Paranatinga, sudeste de Mato Grosso, e era conhecido em Novo Progresso como “filho do Rosalvo”.

Alexandre foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Paranatinga, onde foi lavrado o termo de captura de foragido da Justiça. Alexandre Silva ficou preso, à espera de recambiamento para o estado do Pará, onde irá cumprir pena.