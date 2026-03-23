Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Itupiranga

Um homem identificado como Ricardo Santos da Silva, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (22), no distrito de Cajazeiras, zona rural do município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava no interior de um bar quando foi surpreendida pelo atirador.

De acordo com informações policiais, a ocorrência foi registrada por volta das 19h40. Uma guarnição realizava rondas na região quando foi acionada por telefone funcional com a denúncia de disparos de arma de fogo em um estabelecimento às margens da rodovia Transamazônica (BR-230).

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o homicídio. A vítima, moradora da região do km 112, já estava sem vida. Informações preliminares apontam que Ricardo estava sentado no estabelecimento quando foi surpreendido pelo atirador, que efetuou diversos disparos. Os tiros atingiram principalmente a região do rosto.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito chegou ao local em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha. Após cometer o crime, ele fugiu e tomou rumo desconhecido.

A área foi isolada para os procedimentos iniciais de investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de exames periciais. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Itupiranga. Segundo informações iniciais, a vítima estava em um restaurante quando foi atingida pelos disparos. Buscas são feitas para localizar o suspeito. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", confirmou.