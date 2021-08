Homem é alvo de atentado a tiros em frente a bar no Guamá

Um homem, ainda não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (13), no bairro do Guamá, em Belém. Segundo informações de testemunhas, a vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo, e em seguida foi socorrida para o Pronto Socorro Municipal (PSM) Mário Pinotti, na travessa 14 de Março. Não há maiores informações sobre o seu estado de saúde.

Testemunhas disseram que o homem estava em uma motocicleta, em frente a um bar localizado na travessa 25 de junho, entre as passagens Rossy e Moura Carvalho, quando um homem chegou ao local, sacou uma arma de fogo e fez vários disparos em direção à vítima que ficou caída no chão aguardando a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um vídeo registrado por testemunhas mostra a vítima caída sob a motocicleta, perdendo muito sangue, mas ainda respirando. Dezenas de curiosos ficaram próximo ao local do crime aguardando a chegada do socorro. O autor dos disparos tomou rumo desconhecido e ainda não foi identificado. Moradores da área evitaram dar maiores informações, com medo de retaliação.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), do Centro Integrado de Operações - Ciop (190), ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.