Homem baleado próximo à barreira da PRF morre após dar entrada em UPA de Dom Eliseu

Um homem morreu na última quarta-feira (27) após ser encontrado baleado nas proximidades da barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após receber a informação de que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo no local. Os policiais se deslocaram até a área indicada e acionaram equipes de resgate para prestar atendimento à vítima.

O homem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dom Eliseu. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Dom Eliseu. Segundo a instituição, “a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas morreu poucos minutos depois. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada e não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.