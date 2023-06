Armado com revólver, assaltante leva cerca de R$ 500 de panificadora no bairro do Marco, em Belém

Uma panificadora do bairro do Marco, localizada na travessa Barão do Triunfo, em Belém, foi alvo de assalto na tarde de terça-feira (7). O circuito interno de vigilância do estabelecimento registrou todo o crime. Apesar do momento de tensão, que durou cerca de 30 segundos, ninguém se feriu.

Era 17h24 quando o assalto foi anunciado na padaria. Três clientes e outras vendedoras estavam no local. Um homem, não identificado, vestindo uma camisa escura e bermuda jeans aparece é visto segurando o capacete de uma moto.

Enquanto os clientes estavam enfileirados no caixa da loja, o suspeito se vira em direção a porta da panificadora, puxa um revólver da cintura escondido debaixo da camisa e aponta a arma para as funcionárias da padaria. Uma delas percebe o assalto e foge para os fundos.

Uma mulher e um adolescente se afastam e o suspeito parece falar algo à eles, apesar do áudio não poder revelar o que foi dito. Neste momento, as duas vítimas colocam as mãos na parede.

O suspeito foge com dinheiro roubado do local, que seria em torno de R$ 500, além do celular de um cliente. Pelo ângulo de outra câmera, é possível visualizar que o suspeito fugiu na garupa de uma motocicleta. O homem que conduzia o veículo também não foi reconhecido.

Ressarcimento da vítimas

O dono da padaria, que não terá o nome revelado por questões de segurança, conversou com a redação integrada de O Liberal e pediu aos clientes que foram vítimas do crime para que procurem o estabelecimento para serem ressarcidos. “Um rapaz foi fazer o pagamento da compra no PIX pelo celular e teve o aparelho levado. A minha caixa estava com R$ 50 na mão de uma segunda cliente. O assaltante levou tudo. Gostaria que a moça que perdeu os R$ 50 e o rapaz que perdeu o celular entrem em contato com a loja para possamos ajuda-los”, disse o proprietário da padaria.

Ele aproveitou para comentar a questão da segurança na localidade e ressaltou a importância de registrar a ocorrência à Polícia Civil. “Esse foi o primeiro assalto na padaria. Teve melhora na segurança, mas nas redondezas os assaltos são constantes. Vários são assaltados, porém não fazem ocorrência à polícia para poder fazer mapeamento de onde os crimes costumam ocorrer”, relatou.

O dono do estabelecimento contou que vai denunciar o caso à PC nesta quarta-feira (7). A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.